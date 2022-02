VENETO – Sorprende rapinatore nel parcheggio della disco: 33enne dj picchiato

Domenica mattina, intorno alle 5, un uomo di 33 anni, disc jockey, di nome Andrea Meggiorin ma conosciuto come Andrea Meggio, è stato vittima di una colluttazione con un ragazzino di sedici anni di origine marocchina, che l’ha aggredito assieme ad alcuni amici quando l’uomo lo ha sorpreso a rovistargli in macchina dopo avergli sfondato il finestrino della macchina.

I fatti sono successi fuori dalla discoteca Stargate, a Castagnaro: il dj aveva appena finito la serata di lavoro e stava rientrando al mezzo, quando ha sorpreso il nordafricano. A quel punto è scoppiata una colluttazione in cui l’uomo ha avuto la peggio a causa dell’arrivo anche di alcuni amici del giovanissimo: frattura nasale, ferita da taglio in testa e trauma cranico-facciale, con una prognosi di venti giorni. Qualche conseguenza anche per l’aggressore: tre giorni di prognosi per qualche abrasione.

Dopo la rissa, il giovane si era allontanato con il gruppetto. Il 33enne invece, dopo essere stato soccorso, ha chiamato il 112, immediatamente giunto sul posto. I militari hanno rintracciato poco dopo il giovane: 16 anni, marocchino e residente nella Bassa Padovana, arrestato con l’accusa di tentata rapina. Non è da escludere che facesse parte di una baby gang a cui è stato negato l’ingresso allo Stargate. I militari ora stanno cercando di identificare gli altri componenti del gruppetto, mentre il loro compare è stato condotto all’istituto penale per minorenni di Treviso.