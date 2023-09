VENETO – Soccorso Alpino, stamattina due interventi in Cadore

Questa mattina passate le 10.20 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuta lungo l’Alta via numero 1, all’altezza del Col di Rean, sotto il Rifugio Tissi, dove un’escurionista statunitense di 71 anni, che si trovava con un amico, lamentava dolori alle ginocchia che non gli permettevano di proseguire. Imbarcato, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Agordo. Successivamente una squadra del Soccorso alpino di Livinallongo si è portata con il fuoristrada sulle piste da sci che scendono da Porta Vescovo, per un infortunio in mountain bike. Un 39enne tedesco, che aveva riportato un probabile trauma alla spalla, è stato accompagnato dai soccorritori al rendez vous con l’ambulanza.