VENETO – Sgomberati quattro appartamenti occupati abusivamente da antagonisti di sinistra

La Digos di Padova ha eseguito in mattinata lo sgombero e il sequestro preventivo di quattro appartamenti dell’Ater in via delle melette (quartiere Palestro) su ordine emesso dal Gip del Tribunale di Padova. Le case erano occupate abusivamente da antagonisti di sinistra e la situazione si protraeva da qualche anno nonostante i tentativi dell’Ater di risolvere la vicenda. Non sono mancati scontri con il lieve ferimento di una attivista. Durante l’ispezione degli alloggi sono stati trovati pericolosi allacci alla rete condominiale. Gli appartamenti tornano a disposizione dell’Ater che li sistemerà per l’assegnazione alle famiglie in graduatoria per una casa.

Sgombero

Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Padova su richiesta della locale Procura della Repubblica, nell’ambito di un procedimento penale coordinato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Sergio Dini, al termine del quale risultano indagati otto attivisti dell’area antagonista di sinistra patavina, i quali avevano stabilito la propria dimora negli appartamenti occupati abusivamente. Le condotte illecite risalgono a qualche anno fa, e si sono protratte nel tempo nonostante i ripetuti tentativi dell’Ater di risolvere la vicenda. Nel corso dell’ispezione e delle perquisizioni degli immobili disposte dalla Procura della Repubblica sono stati accertati pericolosi allacci abusivi alle utenze domestiche. Alla luce del contesto il Questore, con propria ordinanza, per garantire un’adeguata cornice di sicurezza all’attività di polizia giudiziaria, ha disposto articolati servizi con l’impiego di personale della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e del corpo di polizia locale di Padova supportati da contingenti di rinforzo del 2° Reparto Mobile della polizia di Stato e del 4° battaglione dei carabinieri di Mestre. Al termine dell’esecuzione dei provvedimenti, gli immobili saranno riconsegnati all’Ater, che provvederà a ristrutturarli e ad assegnarli ai legittimi richiedenti nell’ambito delle previste graduatorie.