VENETO – Scontro tra 3 auto: 2 feriti (FOTO)

Alle 12:40, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vittoria ad Annone Veneto per un incidente tra tre auto: due feriti. I pompieri arrivati da Motta di Livenza, (Portogruaro impegnato su un altro intervento), hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente, mentre gli occupanti di una Fiat Punto rimasti feriti sono stati stabilizzati dal personale del Suem e trasferiti in elicottero e ambulanza in ospedale a Mestre Portogruaro. Assistite sul posto dal personale sanitario le altre due conducenti, rimaste scioccate per il sinistro. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.