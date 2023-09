VENETO – Scontro tra 2 auto: 1 ferito (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco stamattina, intorno alle 11, per un incidente stradale dove sono state coinvolte tre auto, in prossimità del passaggio a livello in via Larga, a Castelfranco Veneto (TV): ferito un uomo. Divelte nell’impatto le sbarre del passaggio a livello.

Al lavoro la squadra del locale distaccamento che dopo aver messo in sicurezza i mezzi, ha soccorso l’autista di un mezzo rimasto incastrato per poi affidarlo alle cure del personale sanitario, illesi gli altri due automobilisti.