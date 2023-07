VENETO – Scontro fra due auto e due bici: quattro feriti

BOVOLENTA, INCIDENTE TRA DUE AUTO E DUE BICI: QUATTRO FERITI

Alle 22:00, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Antonio Abate in località Brusadure a Bovolenta per un incidente stradale tra due auto di cui una finita rovesciata, una in un fossato e due biciclette: quattro persone ferite. I pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo in sicurezza il teatro dell’evento, mentre i feriti, di cui uno grave sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti con più ambulanze in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora e mezza circa.