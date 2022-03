VENETO – Ruba la borsetta della commessa: 30enne arrestato

Si era introdotto in libreria, chiedendo informazioni alla commessa; quando questa si è allontanata però, per cercare un libro richiesto dall’uomo, si sarebbe appropriato della borsetta e si darebbe dato alla fuga. I fatti risalgono a lunedì e sono accaduti alla “Libreria Jolly del Libro” in via Umbria. La vittima era una 26enne veronese, mentre il ladro, un 30enne serbo, è stato successivamente arrestato.

A dare l’allarme una guardia giurata, in servizio in un istituto di credito lì vicino; resosi conto delle urla della vittima, precipitatasi in strada all’inseguimento del ladro, ha segnalato il fuggitivo alle pattuglie delle Volanti. Queste hanno subito intercettato il responsabile. La refurtiva è stata riconsegnata alla donna mentre l’uomo è stato arrestato e condotto negli uffici di lungadige Galtarossa. Ora si sta verificando anche la regolarità della presenza dell’uomo su suolo italiano.