VENETO – Rissa con spranghe a Padova

Violenza sabato 9 aprile alle 21 nel quartiere Arcella di Padova, dove è staat ingaggiata una mega rissa fra giovani, circa una decina. Si sono affrontati in piazza Della Vecchia con bottiglie di vetro e spranghe. Quando i residenti hanno chiamato la polizia i giovani si sono dileguati. Sempre sabato a Padova, due giovani di lingua spagnola hanno aggredito violentemente un addetto alla sicurezza del Fishmarket in via Fra Paolo Sarpi. Il giovane colpito è stato portato in ospedale