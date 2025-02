VENETO – Rapina violenta a una turista: al momento dell’arresto, il ladro ingoia una collana d’oro

Un cittadino marocchino 29enne pluripregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia locale di Verona dopo aver rapinato una turista strappandone la collana d’oro e provocandole un ematoma.

La violenta azione è stata però vista da un agente della Polizia locale a bordo del carro-attrezzi per i servizi ordinari, che ha inseguito a bloccato l’uomo. Ma il rapinatore ha ingoiato la collana. Trasferito al pronto soccorso e dimesso senza aver in alcun modo collaborato con i sanitari, dopo avere dato in escandescenze colpendo alcune sedie a rotelle in sala d’attesa e scardinando una porta d’ingresso del pronto soccorso. Il giudice ha convalidato l’arresto con l’accusa di rapina, lesioni, danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, disponendo la misura cautelare in carcere. ANSA VENETO