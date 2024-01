VENETO – Rapina con pistola in tabaccheria

L’episodio risale a martedì 9 gennaio. Rapina a mano armata in via Bachelet a Vigonza, frazione di Busa, nella rivendita di tabacchi Cavallini. Un soggetto a volto coperto è entrato nel locale alle ore 18 quando non vi erano clienti, ha minacciato il commerciante con una pistola e si è fatto consegnare l’incasso di 300 euro.

In base alle prime informazioni il rapinatore non aveva particolari accenti e si sarebbe dileguato a piedi. I carabinieri stanno ora analizzando i filmati della videosorveglianza, cercando di identificare e rintracciare il rapinatore.