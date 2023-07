VENETO – Quercia secolare travolge un’auto: conducente ferito

ASOLO (TV), QUERCIA SECOLARE FINISCE SOPRA UN’AUTO IN TRANSITO: FERITO IL CONDUCENTE

Alle 6, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Della Sega ad Asolo per la caduta di una quercia secolare finita sopra un’autovettura in transito: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Castelfranco, hanno liberato il conducente rimasto intrappolato nell’auto, che è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in pronto soccorso. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco del taglio della pianta per liberare la sede stradale.