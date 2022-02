VENETO – Previsto vento fino a martedì: per ora polveri sottili altissime

Ieri i livelli di polveri sottili in Veneto erano molto alti, nonostante l’arrivo in serata di forte vento, come previsto già da un bollettino della Protezione Civile.

Il meteo regionale ha segnalato infatti che, tra la serata di domenica e il primo mattino di martedì 8 febbraio, si registrerà un marcato rinforzo dei venti a partire dalle zone occidentali della (Monti Lessini), iniziando con direzione da ovest e poi da nord/nordovest. Tra il mattino e la sera di domani si registrerà la fase più intensa: i venti saranno forti e molto forti sui rilievi e anche nelle valli e nelle zone pedemontane, con frequenti raffiche di Foehn. I venti potranno essere forti anche sulle pianure e sulle coste, soprattutto nelle aree centro-settentrionali.

In riferimento alla situazione meteorologica attesa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase operativa di Attenzione per vento forte su tutto il Veneto dalle 18.00 di oggi alle 09.00 di dopodomani, martedì 8 febbraio.

Ecco la situazione delle polveri sottili ieri (consulta mappa con situazione e previsioni)