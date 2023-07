VENETO – Più di 20 stranieri impediscono arresto di uno spacciatore, che poi aggredisce gli agenti: il giudice dispone l’obbligo di dimora

Alcuni cittadini stranieri hanno impedito agli agenti di polizia ferroviaria di arrestare un 23enne cittadino marocchino giovedì sera in stazione a Verona Porta Nuova. L’uomo stava spacciando droga nello scalo ed è stato colto in flagranza di reato. Il giovane ha chiamato aiuto e sono accorsi più di 20 stranieri che hanno interrotto l’arresto. Gli agenti hanno liberato il giovane per evitare conseguenze. Subito dopo si sono mossi le volanti e la squadra mobile con gli agenti della Polfer che hanno bloccato il 23enne in piazza Pradaval. Il giovane ha cercato di fuggire nuovamente all’arresto scagliandosi contro le forze dell’ordine. Tre agenti hanno riportato contusioni. Dopo l’arresto, il processo per direttissima

Al termine del processo per direttissima che si è celebrato nella mattinata di venerdì, il giudice ha disposto nei confronti del giovane la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di San Bonifacio.