VENETO – Picchiava la moglie, denunciato dalla figlia di nove anni

Un padre violento, succube dell’alcol, che alzava le madri sulla propria moglie è stato denunciato da sua figlia, una bambina di nove anni. La piccola ha infatti avuto il coraggio di denunciare l’uomo alle sue maestre, segnalando i continui litigi con sua madre, troppo spesso sfociati in violenze sulla genitrice. Succede a Verona, come riportato dal Corriere del Veneto.

La piccola avrebbe detto che il padre usava un attrezzo per alzare le mani sulla madre, minacciandola di morte. L’uomo è ora indagato alla Procura per maltrattamenti domestici. Le violenze sarebbero iniziate prima del 2015. L’alcol avrebbe giocato una parte importanza nelle violenze dell’uomo, succube dei fumi della bottiglia.

Ora, l’uomo è stato allontanato in via cautelare dalla casa e ha il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri da moglie e figlie. Se violasse questa misura sarebbe costretto al carcere. Per ora, l’uomo ha respinto ogni accusa, addossando tutte le colpe alla moglie.