VENETO – Persona investita da un treno: disagi per il traffico ferroviario sulla linea Venezia-Milano

Una persona anziana è stata travolta da un treno della linea Verona Venezia all’altezza di Altavilla Vicentina. Questa la nota di Trenitalia nella quale sono indicati i possibili disagi.

“La circolazione è rallentata, in corso l’intervento delle Autorità.

I treni Alta Velocità, EuroCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Il treno FR 9727 Milano Centrale (12:45) – Venezia Santa Lucia (15:12) è instradato sul percorso alternativo tra Verona e Padova via Bologna con un maggior tempo di percorrenza previsto di 120 minuti.

Oggi non ferma a Vicenza. I passeggeri da e per Vicenza possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Inizio evento – ore 13:45

La circolazione è sospesa per l’investimento di una persona tra Altavilla e Vicenza.

I treni Alta Velocità, EuroCity e Regionali possono registrare ritardi o subire limitazioni di percorso e cancellazioni.