VENETO – Paura in un liceo: proiettore prende fuoco in aula magna, evacuate 750 persone

Alle 13:45, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio all’interno dell’aula magna del liceo Morin in località Asseggiano a Venezia, causato da un proiettore: nessuna conseguenza per gli studenti e il personale docente e non docente. Scattato l’allarme antincendio, innescato dai rilevatori di fumo, tutti gli studenti e i professori altro personale dell’istituto, oltre 750 persone, sono usciti all’esterno posizionandosi nei punti di raccolta previsti. I vigili del fuoco accorsi da Mestre con due squadre e il capo servizio, hanno appurato che il principio d’incendio ha interessato un proiettore posizionato nell’aula magna. La combustione dei fili elettrici e dell’apparecchio con diverse parti in plastica ha prodotto una notevole quantità di fumo, interessando principalmente l’auditorio protetto da porte tagliafuoco. L’aula è stata quindi areata dalle squadre. I tecnici dei vigili del fuoco d’accordo con il personale della città metropolitana, proprietaria dell’immobile, hanno interdetto solo i locali interessati dal fumo. Domani lezioni regolari. Le operazioni di bonifica e controllo dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 16.