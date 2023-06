VENETO – Paura in un condominio: incendio nella notte

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 17, circa, di ieri pomeriggio, per l’incendio divampato al quarto piano di un edificio residenziale in via

Guido Sinopoli, a Conegliano Veneto (TV):

nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto impegnate squadre di Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso con tre autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un carro aria per un totale di 22 operatori, coordinati dal funzionario di guardia.

Le fiamme, sono state circoscritte e spente dalle squadre. Hanno interessato anche il tetto in legno: ingenti i danni subiti dagli appartamenti sottostanti.

Evacuato in via precauzionale l’edificio composto da otto appartamenti.

In corso la bonifica e la messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco, per indagare sulle cause del rogo.

Sul posto anche i Carabinieri e la polizia locale