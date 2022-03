VENETO – Paura in un condominio: a fuoco sottotetto

Da poco prima delle 9, i vigili del fuoco stanno operando per l’incendio del sottotetto di un’abitazione di 6 appartamenti in Via Via Aurelio Nicolodi in località Marghera a Venezia: nessuna persona risulta ferita. I pompieri arrivati da Mestre con due autopompe, un’autobotte, due autoscale di cui una in rinforzo da Padova, il carro aria e 18 operatori coordinati dal capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del sottotetto in legno, evitando un rogo generalizzato di tutta la struttura. Le fiamme sono state ora circoscritte e sono in corso le operazioni di spegnimento di tutti i focolai. Cause in corso di accertamento.