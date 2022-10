VENETO – Parapendio: recuperati un tedesco e un olandese finiti sugli alberi

Alle 14.10 circa la Centrale del Suem DI Treviso ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un pilota di parapendio rimasto sospeso con la vela tra i rami di un pino nero, a 10 metri dal suolo, a un centinaio di metri dal decollo dai Tappeti. Raggiunto da una squadra in località Casera Girotto, l’uomo, un 49enne tedesco che era illeso, è stato raggiunto con tecniche di tree climbing, assicurato e calato a terra. Mentre la squadra stava rientrando alla macchina, un’ora dopo, ha assistito alla caduta di una seconda vela appena decollata dai Tappeti. Anche in questo caso la pilota, una 27enne olandese, era illesa e sospesa a 7-8 metri dal suolo su un albero. Un soccorritore ha quindi risalito la pianta è la ha calata al suolo.