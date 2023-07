VENETO – Operaio soccorso dai pompieri sul tetto di un edificio (video)

Poco prima di mezzogiorno di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Corso Silvio Trentin a San Donà di Piave per soccorrere un operaio infortunatosi mentre si trovava sul tetto del centro culturale da Vinci. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Mestre, hanno caricato l’infortunato, precedentemente stabilizzato dal personale del Suem, sulla barella dell’autoscala portandolo a terra. L’uomo è poi stato trasferito in ambulanza in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.