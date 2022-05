VENETO – Operaio 48enne travolto da un tronco: salvato dal Soccorso Alpino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Intervento del Soccorso Alpino per un uomo ferito. Attorno alle 13 l’elicottero è inoltre intervenuto a Cibiana di Cadore (BL), per un incidente accaduto all’operaio di una ditta boschiva, che stava tagliando piante nei boschi sopra il Passo. C.I.S., 48 anni, rumeno, era stato infatti colpito da un tronco, riportando un sospetto trauma toracico. Una volta prestate le prime cure, l’infortunato è stato caricato in barella e issato a bordo con il verricello. L’eliambulanza è poi volata all’ospedale di Treviso.