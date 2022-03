VENETO – Minaccia la ex con un coltello, arrestato 35enne

Lunedì 7 marzo, a Treviso, un cittadino romeno di 35 anni, ex poliziotto, è stato arrestato per aver minacciato la sua ex fidanzata, una barista di 32 anni. I due erano stati insieme negli ultimi cinque mesi, prima della rottura, avvenuta quattro giorni fa, che lui non aveva accettato. La donna era stata sorpresa dall’uomo, arrampicatosi sulla grondaia ed entrato in casa di lei al primo piano rialzato, armato di coltello. “Se mi lasci ti ammazzo” le avrebbe detto. La donna, inizialmente costretta dall’uomo a posare il telefono, dopo un po’ è riuscita a distrarre l’ex fidanzato e a scappare, facendo perdere le proprie tracce, non prima di aver dato l’allarme ad un parente. Sul luogo poi sono arrivate le volanti e gli investigatori della squadra mobile di Treviso, che hanno individuato e bloccato il 35enne alla stazione di Lancenigo di Villorba, facendo scattare le manette.