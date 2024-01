VENETO – Migranti nascosti in un camion proveniente dalla Bosnia (anche una donna incinta)

Alcuni migranti sono arrivati in Italia nascosti in un camion, sotto il telo che copriva un carico di legna stivato da un’azienda bosniaca. La notizia è riportata da Padovaoggi.it. Il veicolo è arrivato a Selvazzano in via Roma presso la ditta Zaccarato Verde Casa nel primo pomeriggio di ieri. Due responsabili dell’azienda si sono accorti della presenza dei migranti ed hanno immediatamente contattato i carabinieri per chiedere assistenza. In base alle prime informazioni i migranti sarebbero 6, fra cui una donna incinta. Il viaggio è durato otto ore, con una breve sosta prima di arrivare a Selvazzano, intorno alle 17.

Al momento, non si conosce il Paese di provenienza e il numero esatto di persone nascoste nel camion rimorchio.