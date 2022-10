VENETO – Marocchino terrorizza un paese: arrestato – Fermato due settimane fa con una mannaia e aveva puntato coltello su barista

Nelle ultime settimane aveva terrorizzato gli abitanti di Quinto di Treviso. Un 32enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri su ordine del Gip di Treviso e dovrà restare ai domiciliari. E’ indagato per rapina aggravata, minaccia aggravata e molestie continuate in quanto responsabile di un episodio grave risalente allo scorso 17 settembre in un bar di Quinto. In quell’occasione puntò un coltello da cucina all’addome del titolare di un bar intimandogli di consegnargli soldi (100) euro. Minacciò anche un cliente del bar. Si allontanò rovesciando tutti i bidoni dei rifiuti del bar e del condominio vicino.

Nella serata del 13 settembre litigò con un avventore dello stesso bar e gli danneggiò l’auto parcheggiata fuori. Tre giorni dopo la rapina, nella notte del 20 settembre fu fermato con una mannaia. I cittadini lo avevano segnalato perché urlava e creava fastidio con schiamazzi e parlando ad alta voce al telefono