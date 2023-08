VENETO – Malore sul Sentiero del Pellegrino: uomo salvato dal Soccorso Alpino

Brentino Belluno (VR), 2 agosto

Attorno alle 12 la Centrale del Suem di Verona è stata allertata, per un escursionista che aveva accusato un dolore toracico, dopo mezz’ora di camminata lungo il Sentiero del Pellegrino. Il 59enne di Pieve del Grappa (TV), che era partito con amici da Brentino Belluno in direzione della Madonna della Corona, sentitosi poco bene era tornato indietro e sceso fino alla Croce sopra l’abitato, dove è stato raggiunto da una squadra del Soccorso alpino di Verona assieme al personale sanitario dell’ambulanza, che ha valutato le sue condizioni. L’uomo è poi stato assistito dall’equipe medica dell’elicottero di Trento emergenza, sopraggiunto nel frattempo. Imbarcato, è stato trasportato all’ospedale per le valutazioni del caso.