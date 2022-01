VENETO – Lo trovano in statale su una bici rubata: 19enne denunciato

L’altra notte, un 19enne moldavo è stato denunciato perché trovato in possesso di una bicicletta da donna, rubata poco prima in un condominio. Succede in Strada Sant’Angelo, a Treviso: il giovane, pregiudicato per delitti contro il patrimonio, era stato fermato durante un controllo della circolazione stradale. Lo straniero è stato denunciato dai carabinieri e la bici restituita alla proprietaria.