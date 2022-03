VENETO – Lo controllano per il green pass e lo trovano con un chilo di eroina: arrestato 35enne

La Polizia Ferroviaria di Verona ha arrestato un 35enne, originario dell’Alto Adige, perché trovato in possesso di un chilo di eroina. Il tutto risale a lunedì, quando il giovane è sceso dal treno proveniente da Milano per prendere la coincidenza per Bolzano, venendo fermato dalla Polfer.

Il controllo ha fatto emergere i suoi precedenti in materia di stupefacenti, senza contare che l’uomo poi era gravato da una notifica di atto giudiziario. Questi si sarebbe quindi innervosito, cosa che non è sfuggita ai poliziotti, visti i precedenti. Gli agenti hanno quindi deciso di perquisirlo, rinvenendo, all’interno del suo zaino, due involucri cilindrici contenenti eroina. Inoltre, due cellulari, sequestrati perché ritenuti funzionali allo spazio. Arrestato in flagranza per traffico di stupefacenti, il 35enne è stato condotto in carcere.