VENETO – Lite al bar per una sigaretta: pianta una freccetta nella tempia di un 21enne

Violenta lite in un bar di Montebelluna ieri sera (30 giugno) non distante dalla centralissima Loggia dei Grani. Pare che il diverbio sia scaturito per per futili motivi (una sigaretta negata). In breve tempo si è passati alle mani e un avventore avrebbe sferrato una manata alla testa di A.V. di 21 anni. Nella mano, però, stringeva una freccetta, che si è conficcata nella tempia del 21enne. La vittima ha riferito di non conoscere l’aggressore, che avrebbe indossato un foulard che lo travisava parzialmente. L’aggressore avrebbe reagito violentemente quando gli è stata negata una sigaretta.

Sul posto è stata chiamata un’ambulanza ed il giovane è stato soccorso e portato in ospedale ma non è in pericolo di vita. E’ stato comunque sottoposto ad intervento per l’estrazione della freccetta, che avrebbe potuto causare gravi danni. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Montebelluna, che stanno anche cercando l’aggressore (pare già noto alle forze dell’ordine), dileguatosi prima del loro arrivo