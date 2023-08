VENETO – Incidente a mezzanotte: ragazza incastrata tra le lamiere

VILLAFRANCA PADOVANA (PD), INCIDENTE STRADALE IN VIA SACCO: SOCCORSA UNA RAGAZZA

Intervento dei vigili del fuoco in via Sacco, a Villafranca Padovana (PD), intorno a mezzanotte, per soccorrere una ragazza di 28 anni incastrata tra le lamiere della sua auto dopo aver perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro un mezzo in sosta.

Ad intervenire per estrarre la conducente una squadra dei vigili del fuoco del comando di Padova che la ha poi affidata alle cure del personale sanitario del 118.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato verso l’1:30