VENETO – Il Soccorso Alpino recupera una ragazza ferita e un 80enne colto da malore in montagna

Questa mattina verso le 11, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato in Lagazuoi dove, sul terzo tiro della Via Giordano, un’alpinista 24enne di Savona, era caduta una ventina di metri riportando un sospetto politrauma. Recuperata con un verricello di 65 metri, la ragazza è stata trasportata all’ospedale di Belluno. Prima missione per l’eliambulanza operativa da oggi nella base di Belluno, Falco 2 è intervenuto lungo il sentiero che porta al Rifugio Vandelli, prima del tratto attrezzato, dove un 79enne di Venezia, aveva accusato un dolore al torace. Sbarcati medico e tecnico di elisoccorso e valutate le sue condizioni, l’uomo è stato issato a bordo e accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.