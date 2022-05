VENETO – I turisti che preferiscono le escort ai monumenti

Venezia e Verona sono certamente le città più romantiche d’Italia in cui concedersi un viaggio, ma fra le ricerche più quotate online spicca quella delle escort, che arriva a superare i luoghi prediletti dagli innamorati e gli spritz veneti famosi per i prezzi stracciati. A confermare la tendenza è una ricerca del portale Escort Advisor.

Nei primi quattro mesi del 2022, infatti, il trend delle ricerche per “escort Venezia” su Google è sempre sopra a “spritz”, mentre il boom delle ricerche per programmare una visita al Ponte dei Sospiri, che promette secondo la leggenda di trovare l’amore eterno, si concentra nel weekend di San Valentino.



È curioso però come il romanticismo finisca il fine settimana successivo quando è il sesso a pagamento a registrare un picco. A Verona, non c’è storia: i turisti in procinto di visitare la città si concentrano di più sulle escort che sulla gita al balcone di Giulietta.

Alla domanda di incontri di sesso a pagamento, corrisponde un altrettanto ampia offerta in Veneto che conta il 9,8% in più di escort, attive mediamente nel mese di aprile sul territorio, rispetto al 2021.



In ogni provincia Escort Advisor, che indicizza tutti gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia, ha riscontrato un aumento nella presenza di escort che si pubblicizzano mediamente in un mese online e disponibili ad incontrare i clienti in questo ultimo periodo.

Nel mese di aprile 2022 risultano attive in media 3.906 escort in tutta la regione Veneto:nella provincia di Belluno risultano attive in media nel mese di aprile 133 escort;

a Padova sono 773;

a Rovigo sono 194;

a Treviso sono 749;

a Venezia sono 573;

a Verona804;

a Vicenza680.