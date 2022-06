VENETO – Giovane straniero in boxer dà di matto al bar e lancia tavolini sulle vetrate del locale (video)

Episodio di degrado a Montebelluna dove un giovane in boxer, dopo una discussione con il proprietario del locale Bar sotto la loggia del municipio, ha dato in escandescenze ed ha iniziato a lanciare tavolini e sedie contro le vetrate del locale di via Mazzini. L’episodio è accaduto stamane e il giovane è stato poi fermato dai carabinieri. Si tratta di un 25enne marocchino, noto alle forze dell’ordine, che è in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri. Avrebbe avuto anche ieri un alterco con il proprietario. Oggi avrebbe tentato di rubare due birre dal frigo e avrebbe poi ferito il proprietario ad una mano. E’ indagato per rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento aggravato.

Il video dalla pagina Youtube della Tribuna di Treviso