VENETO – Giovane aggredito al fast food da gang di 20 ragazzi e sfregiato al volto

Violenta aggressione nella serata di domenica al Mc Donald’s del piazzale della stazione a Padova, dove un giovane di origini kosovare, per cause in corso di accertamento, è stato aggredito da un gruppo di giovani magrebini, almeno 20 secondo le testimonianze dei presenti. Il giovane era in coda per acquistare cibo nel fast food. Uno dei nordafricani avrebbe anche estratto un coltellino e colpito al volto il ragazzo sfregiandolo. Sul posto il suem 118 e le volanti della polizia. Sembra che qualche ora prima avesse avuto un diverbio con un soggetto appartenente alla banda di magrebini. Si tratterebbe quindi di una spedizione punitiva.