VENETO – Ex medico 59enne multata: incitava gli studenti a non vaccinarsi

Una 59enne trevigiana di Paese è stata multata per 400 euro (ridotti a 280 se avesse pagato subito) perché non indossava la mascherina, in quel momento obbligatoria anche all’esterno. La sanzione è stata comminata alla donna lo scorso 7 febbraio. Si tratta di un ex medico, convinta no vax, sorpresa mentre aspettava gli studenti all’uscita della scuola media “Casteller” di Paese, incitandoli a non vaccinarsi e cercando di persuaderli a non credere alle notizie diffuse dalla televisione e dagli altri mezzi di informazione riguardo il Covid-19. La donna indossava un lenzuolo bianco, con numerose scritte, in diverse lingue, di chiaro stampo no vax e tra le mani reggeva un cartellone con scritto “sono una canadese”.

La donna era stata trovata senza mascherina anche durante il mercato settimanale ed è residente a Paese dove, il 25 febbraio 2020, ci fu la prima vittima trevigiana della pandemia, l’ex professoressa Luciana Mangiò, che prima di andare in pensione insegnava proprio alla Casteller.