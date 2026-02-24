Veneto – Esplode una palazzina: muore un uomo (FOTO)

Una vittima è stata estratta dalle macerie della palazzina di Prun di Negrar (Verona) esplosa nel pomeriggio. Si tratta di un uomo, individuato sotto la massa di detriti dai Vigili del fuoco.

In precedenza erano stati estratti altri due uomini e una donna. Tutti sono feriti in maniera non grave, e sono stati portati all’ospedale di Borgo Trento, a Verona.

La palazzina era sviluppata su tre piani più una zona mansardata. La deflagrazione – forse innescata da una bombola di gas – ha investito il primo piano dell’edificio, facendo crollare l’intera struttura che è collassata.

I vigili del fuoco hanno operato tra le macerie con il personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso in macerie, esplosioni, crolli e con unità cinofile. ANSA VENETO