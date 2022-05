VENETO – Escursionista tedesco colto da malore muore in montagna

Questa mattina verso le 11, la Centrale del Suem è stata allertata per un escursionista colto da malore, lungo la strada che sale al Rifugio Auronzo sotto le Tre Cime di Lavaredo. L’uomo, G.T.R., 65 anni, cittadino tedesco, che procedeva da solo, si era all’improvviso accasciato a terra, ruzzolando per circa 15 metri lungo il pendio sottostante. Delle persone in transito avevano subito lanciato l’allarme, raggiungendolo e iniziando a praticargli le manovre di rianimazione. Arrivato in zona, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sbarcato con un verricello tecnico di elisoccorso ed equipe medica, che hanno purtroppo solamente potuto constatarne il decesso. Con il supporto del Soccorso alpino e del Sagf di Auronzo, la salma è stata imbarellata e trasportata fino alla strada, per essere affidata al carro funebre.