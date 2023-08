VENETO – Esce per una passeggiata e scompare: ritrovata nella notte

Selva di Cadore (BL), 24 – 08 – 23

Ieri sera verso le 22.20 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Val Fiorentina, per partecipare assieme ai Vigili del fuoco alla ricerca di una signora, uscita dalla casa di villeggiatura a Santa Fosca nel pomeriggio, per la consueta passeggiata, e non più rientrata. Dato che, l’ultima volta che l’80enne di Padova era stata vista, si trovava a Pescul, in quella zona si sono concentrati i soccorritori, arrivati anche dalle Stazioni di Val di Zoldo e Alleghe, perlustrando sentieri e strade silvopastorali. Fortunatamente verso l’una l’anziana, che stava bene seppur disorientata, è stata ritrovata non distante dal torrente Fiorentina, sotto Santa Fosca.