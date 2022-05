VENETO – Trovato morto il 47enne scomparso in montagna

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Aggiornamento ore 11

È stato ritrovato nella gola del Maè, 150 metri circa a valle della passerella di Igne, il corpo senza vita di R.R., 47 anni, di Belluno, le cui ricerche erano partite ieri, a seguito del rinvenimento della sua auto parcheggiata nei pressi del ponticello sospeso. Al personale del Saf dei Vigili del fuoco, si è unita per il recupero una squadra forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto. Ricomposta, la salma è stata imbarellata e spostata dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore con un verricello, per essere infine trasportata al campo sportivo di Igne e affidata al carro funebre.Oltre a Soccorso alpino e Vigili del fuoco, hanno preso parte alla ricerca anche i soccorritori del Sagf di Auronzo e Cortina.

Aggiornamento ore 9.00

Ieri, attorno alle 18, è scattato l’allarme per avviare la ricerca di un uomo, R.R., 47 anni, di Belluno, uscito da lavoro attorno alle 13 e non rientrato, la cui auto è stata ritrovata parcheggiata nei della passerella di Igne. Le perlustrazioni da parte del Soccorso alpino di Longarone sono durate fino a notte fonda e riprese all’alba. Grazie all’Enel, che ha parzializzato il deflusso della diga di Pontesei, ieri sera è stato possibile per il Gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto calarsi nella gola e scenderla a piedi. Presente anche un’unità cinofila molecolare. Questa mattina interverrà una seconda squadra di forristi assieme ai Saf dei Vigili del fuoco. Altre squadre si porteranno all’uscita del Maè e lungo il Piave. Stanno operando con il Soccorso alpino, il Sagf di Auronzo e Cortina e i Vigili del fuoco.