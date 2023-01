VENETO – Entra contromano in tangenziale: impatto frontale, muore imprenditore 47enne

Un imprenditore 47enne di Caballino Treporti ha perso la vita la notte scorsa dopo essersi immesso contromano nella tangenziale di Mestre, all’altezza dello svincolo di Marghera, proveniente dalla Romea. Si tratta di A.A. che viaggiava a bordo di una Passat

L’incidente è successo all’1 e la sua auto si è scontrata frontalmente con un veicolo condotto da un 37enne di Mira, che non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la polizia stradale. Il traffico è stato deviato durante le operazioni