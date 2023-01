VENETO – Due valanghe sulle Dolomiti: coinvolta una donna

Due valanghe si sono staccate sulle montagne bellunesi, e dalle prime informazioni una persona è rimasta coinvolta e soccorsa.



Il primo distacco ha interessato la pista Fedare, sul Nuvolau, dove è intervenuto l’elicottero dell’Air service center trasportando equipaggio sanitario e unità cinofila; escluso il coinvolgimento di persone.



La seconda valanga, caduta sul Monte Padon, ha invece travolto una scialpinista, estratta dalla neve anche con l’aiuto di altri sciatori presenti. Sul posto l’elisoccorso di Trento, l’elicottero dell’Air service center con equipe sanitaria e unità cinofila, Soccorso alpino della Val Pettorina.

È una sciatrice veneziana – e non una scialpinista come indicato in un primo tempo – la persona travolta da una valanga non distante dalla pista Padon 2, comprensorio Arabba/Marmolada. La donna, una 52enne di Mestre (VE), è uscita in fuoripista ed è stata travolta da una valanga, sommersa da oltre un metro di neve. Oggi attorno a mezzogiorno e mezzo il 118 era stato attivato per un primo distacco di piccole dimensioni, finito sulla pista Fedare, sul Nuvolau. Sulla prima valanga il Soccorso piste della Guardia di finanza aveva subito provveduto alla bonifica, escludendo la presenza di coinvolti. Mentre stava atterrando in supporto alle operazioni l’elicottero dell’Air service center con a bordo equipe medica, tecnico di elisoccorso e unità cinofila, l’equipaggio e stato immediatamente dirottato sulla seconda valanga non distante dalla pista sul Padon. La sciatrice, individuata ed estratta dalla neve da altri sciatori, è stata subito presa in carico dal personale medico, sbarcato nelle vicinanze, per i possibili traumi riportati e per la probabile ipotermia. La donna è stata poi recuperata dall’eliambulanza di Trento sopraggiunta nel frattempo con un verricello di 20 metri e trasportata in ospedale.

(ANSA).