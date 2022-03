VENETO – Due studentesse 14enni si ubriacano di vodka prima di andare a scuola: finiscono in ospedale

Due studentesse 14enni di Mestre sono finite in ospedale dopo essersi sentite male a scuola ieri mattina. Avevano infatti bevuto vodka prima delle lezioni, in tale quantità da perdere i sensi in classe. In ospedale sono rimaste per alcune ore in osservazione. Sono state poi dimesse una volta che si sono riprese, ma la situazione ha messo a disagio compagni ed insegnanti che le hanno viste perdere i sensi. Non si sa quale sia la quantità di vodka ingerita.