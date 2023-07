VENETO – Due moto incendiate a Padova nella notte

PADOVA, DUE MOTOCICLI IN FIAMME NELLA NOTTE

Intervento dei vigili del fuoco stanotte intorno all’1 per spegnere l’incendio di due motocicli in sosta in via Fornaci, a Padova: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Padova e una volante della Polizia.

Lievi danni agli infissi di un’abitazione provocati dalle fiamme dei due mezzi coinvolti dal rogo.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 2:50