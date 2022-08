VENETO – Due interventi in montagna: donna scivola alle cascate e ragazzo cade con la mountain bike

Durante una passeggiata in gruppo nella Valle di Gares, scendendo nella zona delle Cascate delle Comelle un’escursionista 67enne di Belluno è scivolata e ha sbattuto in malo modo la spalla a terra. Poiché la donna aveva anche perso i sensi probabilmente a causa del dolore, i compagni che le hanno prestato assistenza hanno subito attivato il 118. Una squadra del Soccorso alpino della Val Biois ha quindi raggiunto la donna portando gli opportuni presidi sanitari. Dopo averle stabilizzato la spalla per una possibile lussazione, i soccorritori hanno imbarellato l’infortunata e la hanno trasportata a piedi una ventina di minuti fino alla strada, per trasferirla nell’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Agordo.

Attorno a mezzogiorno e mezza il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina è intervenuto in Val di Fanes, dove un ragazzo che stava percorrendo in mountain bike la strada forestale assieme a un amico, era caduto e si era fatto male. Una squadra ha raggiunto in jeep il giovane, un 22enne di Ziano di Fiemme (TN), e gli ha stabilizzato una spalla a seguito della sospetta lussazione riportata. Caricato a bordo, il ciclista è stato poi trasportato all’ospedale di Cortina.