VENETO – Doppio intervento per recuperare ultraottantenni in montagna

Pieve del Grappa (TV), 25 – 08 – 23

Ieri sera verso le 20.20, su richiesta dei Vigili del fuoco, è stato attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per partecipare alle ricerche di un 83enne, uscito dalla propria abitazione a Paderno del Grappa verso le 13 e non più rientrato. A segnalare la sua scomparsa il nipote. Otto soccorritori si sono subito messi a disposizione, finché poco dopo, attorno alle 21, un conoscente non ha ritrovato l’anziano, steso a terra in una valletta a circa 300 metri da casa sua. Raggiunto da una squadra, assieme ai Vigili e al personale sanitario, l’uomo è stato assistito e caricato in barella, per essere poi sollevato per contrappeso a monte e affidato all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Castelfranco dove assicurarsi delle sue condizioni.

Rotzo (VI), 25 – 08 – 23

Ieri sera poco prima delle 20 il Soccorso alpino di Asiago è intervenuto in aiuto di una coppia, che aveva perso l’orientamento nella zona di Campolongo, Camporosà. Marito e moglie 83enni di Rovigo si trovavano su una strada, ma non sapevano dove di preciso e come rientrare. I soccorritori sono riusciti a rintracciarli e ad avvicinarsi con i mezzi da una strada forestale: la donna, che era caduta, è stata affidata all’ambulanza, che la ha accompagnata all’ospedale per accertamenti, l’uomo è tornato in macchina assieme al figlio.