VENETO – Con l’auto nel fossato: 1 ferito (FOTO)

La notte scorsa, alle 23:30 di domenica, i vigili del fuoco, sono intervenuti in Via Torresella a Fossalta di Portogruaro per un’auto finita in un fossato di scolo, qualche metro sotto il piano stradale: ferito un anziano.I pompieri accorsi da Portogruaro, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente 81enne rimasto ferito, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale.Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa, con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.