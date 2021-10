Veneto, colto da malore in montagna: muore escursionista 62enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ieri, alle 14, l’elliambulanza del Suem di Pieve di Cadore è stata allertata per un malore che ha colto un uomo mentre si trovava nei pressi del Lago di Fosses, sulle Dolomiti. Personale medico e tecnico di elisoccorso sono subentrati ai presenti, che già stavano facendo il possibile, nelle manovre di rianimazione, ma non c’è stato niente da fare, se non constatare il decesso di P.C., 62 anni, di Lozzo di Cadore (BL). Ricomposta, la salma è stata imbarellata e trasportata alla piazzola del Codivilla.