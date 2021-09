Veneto: colonna di fumo altissima, i pompieri domano l’incendio

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Stamattina, poco dopo le 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Desman, a Sant’Angelo di Santa Maria di Sala, per spegnere un incendio di un annesso di un’abitazione adibito a magazzino e ricovero auto. Nessuna persona è rimasta ferita.

La sala operativa del 115 ha ricevuto tantissime chiamate per la colonna di fumo, che era visibile a diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono arrivati da Mira, Mestre e Padova e, con l’apporto dei volontari di Mirano e Borgoricco, con anche 3 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala e 20 operatori.

Le fiamme sono state immediatamente circoscritte e spente, evitando così il coinvolgimento di altre strutture. le fiamme hanno bruciato due auto, alcuni pneumatici, pellet e altro materiale che si trovava nella struttura, di cui è andata danneggiata anche la struttura. Le cause dell’incendio sono ancora ignote.