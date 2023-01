VENETO – Cisterna di acido perde 29mila litri in marcia (FOTO&VIDEO)

E’ terminato ieri in sera alle 22, l’intervento dei vigili del fuoco per la perdita di acido cloridrico da un’autocisterna da 29.000 litri in marcia ieri pomeriggio sull’autostrada A4, all’altezza di Cessalto (TV) in direzione Venezia. Ad effettuare il travaso della sostanza in un’altra autocisterna e la messa in sicurezza del mezzo il nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre e la squadra del distaccamento di Motta di Livenza: l’operazione è stata effettuata nell’area di servizio poco prima dell’uscita di Noventa di Piave. Sul posto anche il personale della società autostrade e la polizia stradale.