VENETO – Cerca di attraversare i binari: travolta e uccisa dal treno

Un’anziana donna, della quale è in corso di accertamento l’identità, è stata travolta e uccisa stamani da un treno a un passaggio a livello a Solesino (Padova).

secondo una prima ricostruzione, la donna ha cercato di attraversare in bicicletta i binari nonostante le sbarre fossero abbassate. E stata investita quindi dal convoglio in transito ed è deceduta all’istante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Ferroviaria di Rovigo e la Polizia Municipale di Solesino per avviare le indagini e prendere tutte le misure necessarie per chiarire l’accaduto. A causa dell’incidente il traffico ferroviario ha subito rallentamenti. I treni Alta Velocità vengono instradati da Padova a Bologna sul percorso alternativo via Verona, con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti; i convogli regionali possono subire limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Padova e Rovigo e tra Terme Euganee e Rovigo.ANSA