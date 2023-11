VENETO – Cane bloccato su uno sperone di roccia: salvato con l’elicottero (FOTO)

Il salvataggio per Flo un cane di media taglia è arrivato dall’alto con l’elicottero Drago 149, dopo che il meticcio è rimasto “incrodato” su una parete rocciosa per rincorrere un animale selvatico nei pressi di “Ponte della Stua”, in Val Bulera nel comune di Alano di Piave. L’allarme è stato dato nel pomeriggio di venerdì dal proprietario a cui è sfuggito il controllo dell’animale poi finito incrodato su una parete rocciosa. I vigili del fuoco intervenuti con il personale di Feltre e i volontari del Basso Feltrino, vista l’impossibilità di raggiungere il cane dal sentiero, si sono calati dalla parete, riuscendo a raggiungere l’animale. Constatato la pericolosità nel recuperare dall’alto l’animale come anche calandolo, hanno fatto intervenire l’elicottero Drago 149. Un elisoccorritore si è calato portando a bordo Flo che è stato poi riconsegnato al felice proprietario per lo scampato pericolo.